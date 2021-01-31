Британия подает заявку на присоединение к CPTPP

Великобритания подала заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве. Очевидно, что Лондону после Brexit необходимо развивать связи с рынками мира. Как говорится в пояснительной записке кабмина, договор позволит снизить тарифы для британской промышленности. Тем более что Лондон давно стремится взаимодействовать с организацией, а общий объем сделок со странами Транстихоокеанского партнерства ежегодно растет на 8%, передает телеканал «Известия». В 2020-м товарооборот с членами организации превысил £111 млрд. В партнерство входят Австралия, Новая Зеландия, Чили, Перу, Мексика, Канада, Япония, Бруней, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. Совокупный ВВП организации превышает £9 трлн.

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