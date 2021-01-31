Эпидемиологическая ситуация в Москве становится позитивнее

На неделе в Москве в очередной раз смягчили ограничения. За последние дни уменьшается количество заболевших COVID-19. За месяц снизилась нагрузка на больничную сеть, сообщает телеканал «Известия». С 29 января пять стационаров под COVID-19 перевели в обычный режим и вновь начали принимать плановых пациентов. Столичные бары и кафе заработали в традиционном графике. Организациям разрешили вернуть сотрудников с удаленки в офисы. Москвичей просят продолжать соблюдать действующие меры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.