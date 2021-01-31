Иммунитетное преимущество обнаружили у тяжело переболевших COVID-19

Пациенты, перенесшие коронавирус SARS-CoV-2 в тяжелой форме, могут иметь более сильную и длительную иммунную защиту от повторного заражения этой инфекцией. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки.

Как говорится в работе ученых из Института иммунологии Ла-Хойи, были исследованы образцы крови 39 человек с COVID-19 и 10, не болевших инфекцией. Участников эксперимента с коронавирусом поделили на две группы — переболевших легко и тяжело.

Специалисты проанализировали экспрессию отдельных генов более чем 80 тыс. CD8+Т-клеток. Это иммунные клетки, разрушающие инфицированные. Долгосрочность их «памяти» определяет иммунный ответ в случае повторного заражения.

Оказалось, что SARS-CoV-2-реактивные клетки в подгруппе пациентов с тяжелым течением заболевания показали генерацию надежных иммунных ответов.

И, напротив, пациенты с более легкой формой имели более слабые ответы CD8+Т-клеток в отличие от тяжелобольных. По итогам исследования иммунологи предположили, что люди с тяжелым COVID-19 могут иметь более сильный и долгосрочный иммунитет.

26 января глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, наблюдается сохранение стойкого иммунитета на протяжении семи-восьми месяцев. При этом несколькими днями ранее руководитель группы по созданию вакцины «Спутник V», член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что у граждан, получивших прививку от коронавируса, уровень антител в среднем выше, чем у переболевших COVID-19.