Обвиняемый в экстремизме житель Приморья публично признал свою вину

Житель Приморья, задержанный за экстремизм, принес публичные извинения. Мужчина в соцсетях призывал к насилию в отношении полицейских и их семей, сообщает телеканал «Известия». 42-летний тиктокер уже имеет три судимости: за разбой, причинение вреда здоровью и уничтожение чужого имущества. За экстремизм приморцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.