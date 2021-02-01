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Славный малый: в состав Черноморского флота вошел новый корабль

«Грайворон» оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Новейший малый ракетный корабль «Грайворон» принят в состав Черноморского флота. Торжественная церемония прошла в центре Севастополя. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Перед началом торжественной церемонии Андреевский флаг корабля был освящен в храме Архистратига Михаила
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Освящение Андреевского флага проходило в присутствии членов экипажа судна
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Военные моряки во флотском храме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Торжественная церемония подъема флага и включения корабля в состав Черноморского флота прошла на борту судна у причала Минная стенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В церемонии приняли участие начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Витко и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Также на торжествах присутствовали ветераны и представители администрации Севастополя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Торжественное поднятие Андреевского флага
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
«Грайворон» был построен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького по проекту 21631
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Его длина от носовой части до кормы — почти 75 м, ширина — 11 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Сейчас в Зеленодольске строится еще три судна: «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
«Грайворон» — девятый корабль модернизированной серии «Буян-М»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Суда этой серии предназначены для охраны и защиты экономической зоны страны
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Корабли имеют увеличенное водоизмещение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Также они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Судно может находиться в автономном плавании до 10 суток и на расстоянии от берега почти 5 тыс. км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Первый заместитель главнокомандующего ВМФ России Александр Витко поздравил личный состав с вводом судна в состав Черноморского флота
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
После подъема Андреевского флага экипаж «Грайворона» начал отработку специальных курсовых задач
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В феврале «Грайворон» приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки
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