Коллекторы избили пенсионеров в Ленинградской области

Злоумышленники, которые оказались коллекторами, напали на пенсионеров в Ленинградской области. Как рассказал в беседе с РЕН ТВ сын пострадавших Юрий, они пытаются выселить семью из дома.

Отмечается, что пенсионеры продали банку дом в счет погашения долгов, однако суд разрешил им проживать в данном доме, не являясь хозяевами жилья. Они даже выиграли апелляцию на этот счет.

Сын пенсионеров рассказал, что в данный момент идут судебные разборки, но банку, по всей видимости, надоело такое положение, и они переоформили на них долговые обязательства.

По его словам, коллекторы постоянно приезжали и угрожали его родителям. Около недели назад они заперли пенсионеров в доме и никого не пропускали, а в этот раз перешли к избиению.

Сын пострадавших рассказал, что коллекторы выкидывали вещи и громили дом, отца избили, его госпитализировали в тяжелом состоянии, а его мать и тетю пугали угрозами. Коллекторы также пригрозили разбить в доме все, чтобы люди не смогли в нем жить. Кроме того, они заявили о том, что привезут собак, которые погрызут людей.

«Произошло нападение на наш дом и на нас. Ворвались двое неизвестных — один из них был 24 (января) у нас. Но сегодня они пришли очень обозленные, потому что хотели выбросить наши вещи и нас. Мы никогда не могли предвидеть то, что они устроят расправу. Они напали на моего мужа, стали его избивать. Я хотела обороняться, встала между мужем и этим человеком. Меня швырнули так, что я оказалась на стуле. Как я приземлилась, не помню», — рассказала мать семейства.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что за третий квартал этого года число нелегальных кредитных организаций в России выросло более чем в полтора раза — на 56,8%, свидетельствует статистика Центрального банка. В целом, по сравнению с прошлым годом, «черных ростовщиков» стало меньше.

Сказалась временная изоляция части россиян в связи с пандемией. Рост количества нелегалов на финансовом рынке с июля по сентябрь эксперты связывают с ослаблением санитарного режима в стране. В целом в этом году россияне немного реже жалуются на действия коллекторов в правоохранительные органы. Однако доля нелегальных взыскателей долгов среди тех, на кого подали заявления, выросла с прошлогодних 66% до 72%.