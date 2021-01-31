В Эстонии посчитали бесперспективным изучение русского языка

Известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги назвал бесперспективным изучение русского языка в стране, поскольку Россия — «недружественное» для Эстонии государство, передает телеканал «Известия».

По его словам, в Эстонии существует один государственный язык — эстонский, никаких перспектив для изучения русского языка также нет, ведь РФ, по мнению журналиста, плохо относится к Эстонии, в том числе постоянно угрожает.

Также Хыбемяги добавил, что после окончания школы детям нет нужды разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, например, Тургенева и Гоголя, так как существуют хорошие переводы на эстонский.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.