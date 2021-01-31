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Макрон заявил о невозможности Лондона быть одновременно союзником США и ЕС

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Великобритания не может одновременно быть «лучшим союзником США, ЕС и новым Сингапуром», заявил президент Франции Эммануэль Макрон, призвав власти королевства определиться с внешнеполитическими приоритетами. Такую точку зрения французский лидер высказал газете The Guardian.

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Он отметил, что, если Лондон примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда Евросоюзу нужны будут разъяснения, «потому что возникнут расхождения в правилах и доступе к рынкам».

При этом президент подчеркнул, что пытаться быть «наполовину беременной» — нереализуемая концепция.

«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что (премьер Британии) Борис Джонсон тоже видит этот путь, потому что я думаю, что (его видят. — Ред.) британцы. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отличается от нашей», — добавил Макрон.

Он также отметил, что часто становится фигурой, на которую несправедливо возлагают вину за проблемы Великобритании с Евросоюзом.

«Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда, когда возникает напряженность, я спрашиваю: «Почему я?» Возможно, меня рисуют важнее, чем я есть», — пошутил Макрон.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года. Историческое соглашение о сотрудничестве Великобритании и ЕС было достигнуто 24 декабря прошлого года после нескольких месяцев непростых переговоров. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Переходный период по Brexit завершился 1 января 2021 года.

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