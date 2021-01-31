Бойцы MMA из России и Словении устроили потасовку на турнире в Польше

Российский боец Шамиль Мусаев и словенец Урош Юришич устроили потасовку на турнире одной из ведущих мировых лиг по боям смешанного стиля (ММА) польской организации KSW. Поединок состоялся в польском городе Лодзь в субботу, 30 января.

По итогам трех раундов Мусаев победил Юришича единогласным решением судей, однако после поединка они устроили потасовку. В результате она переросла в массовое противостояние команд. Разнять соперников удалось охране.

Hermoso tole tole entre Musaev y Jurisic. Pelearon, empezaron a discutir después de la pelea y terminaron todos a las piñas #KSW58 pic.twitter.com/5cvVSKiGLj — Club de las MMA 👊 (@ClubDeLasMMA) January 30, 2021

Отмечается, что KSW рассмотрит инцидент между Мусаевым и Юришичем, после чего будет принято решение о необходимых действиях.

На данный момент на счету Шамиля Мусаева 14 побед и ни одного поражения. В активе Юришича 11 побед.