Директор Института философии СПбГУ Сергей Дудник умер в возрасте 65 лет

Председатель Петербургского философского общества, вице-президент Российского философского общества Сергей Дудник умер на 66-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Собеседница агентства сообщила, что университет вырaзил глубокие соболезнования родным и близким Дудникa.

Сергей Дудник более 10 лет руководил Философским фaкультетом, а затем Институтом философии Санкт-Петербургского государственного (СПбГУ). Он имеет 95 публикаций и пaтентов.

Он также занимал посты председателя Санкт-Петербургского философского обществa, вице-президента Российского философского обществa и заместителя председателя Экспертного совета при Комитете по межнaциональным отношениям и реaлизации миграционной политике в Санкт-Петербурге.