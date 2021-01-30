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Владельцем «дворца в Геленджике» оказался Аркадий Ротенберг

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Настоящим владельцем комплекса, ставшего известном в Сети как «дворец в Геленджике», оказался предприниматель Аркадий Ротенберг. По словам бизнесмена, здание по окончании строительства станет апарт-отелем, сообщает телеканал «Известия». Бенефициаром площадки Ротенберг стал несколько лет назад, скупив доли у множества разных кредиторов. Строительство планируют закончить через два года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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