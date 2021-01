Сотрудничавшая с Мадонной певица и продюсер скончалась в возрасте 34 лет

Ушла из жизни шотландская поп-певица и музыкальный продюсер Sophie (Софи Ксеон), ей было 34 года. Об этом в субботу, 30 января, сообщает газета The Guardian со ссылкой на менеджмент звезды.

Как уточняется, исполнительница умерла в своем доме в Афинах.

«Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы добиться соблюдения права на неприкосновенность частной жизни семьи артистки. Из уважения к ее поклонникам мы просим СМИ деликатно отнестись к частным обстоятельствам данной новости», — говорится в публикации.

В сообщении назвали Sophie одним из самых влиятельных деятелей искусства за последние 10 лет и отметили идеи свободы, которые она несла в своем творчестве.

Sophie родилась в 1986 году в Глазго. Свою первую песню под названием «Nothing More to Say» она выпустила в 2013 году, но популярным ее сделал трек «Bipp» и сборник «Product». Также в 2018 году исполнительница представила студийный альбом «Oil of Every Pearl's Un-Insides», который стал единственным. Он номинировался на премию «Грэмми».

Кроме того, певица сотрудничала с такими артистами, как Мадонна, Винс Стейплс и Charli XCX.