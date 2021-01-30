Акции GameStop после спекуляций на Уолт-стрит выросли на 68%

Акции компании GameStop на бирже выросли на 68%. По итогам торгов в пятницу бумаги поднялись до $325 за штуку, сообщает телеканал «Известия».

В январе вокруг ритейлера игровых консолей устроили флешмоб. Мелкие инвесторы начали массово покупать акции GameStop. Целью участников рынка было проучить крупные фонды, которые рассчитывали на снижение котировок.

За пару недель цена бумаг взлетела более чем в 10 раз. Некоторые компании понесли миллиардные убытки.

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