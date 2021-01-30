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Сын арт-блогера погиб из-за упавшего в ванну смартфона

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Сын популярного арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от смартфона, который находился на зарядке. Об этом женщина сама написала на своей странице в Instagram в пятницу, 29 января.

Анастасия Сосновская, Instagram

12-летний мальчик скончался еще 10 января. В пятницу судмедэксперт сообщил, что смерть произошла в результате удара током. По словам Сосновской, телефон «на секунду упал на живот» ребенку. Он успел его выкинуть на пол, но было поздно.

В своем обращении блогер призвала родителей запретить детям пользоваться телефоном в ванной комнате, а также попросила распространить ее историю, чтобы, возможно, спасти другие жизни.

В апреле 2019 года уголовное дело возбудили в Норильске по факту гибели 12-летней девочки. Ее тело без признаков жизни найдено в ванной в квартире, где она проживала. Там же находился мобильный телефон с зарядным устройством. Она погибла от удара электрическим током.

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