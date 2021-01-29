Основные работы по капремонту роддома завершены в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершен основной этап работ по капремонту роддома на Вагонке, на который было потрачено 130 млн рублей. На второй этап потребуется около года и дополнительное финансирование.

В здании произведена замена кровли, окон, утеплен фасад, выполнена внешняя и внутренняя отделка здания, отделка стен и потолков. Обновлены все инженерные сети. Выполнена установка палатной и охрано-пожарной сигнализации. Во всех коридорах устроены специальные поручни для малоподвижных групп населения, а при входе в здание организован пандус.

В ближайшее время планируется провести аукцион по капитальному ремонту лестничных пролетов и второго этажа, на него средства еще не выделялись, рассказал TagilCity.ru главврач ГБ №1 Александр Павловских. По его словам, сейчас заканчиваются проекто-сметные работы, затем документация будет направлена на госэкспертизу.