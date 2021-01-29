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Псаки «потеряла мысль» при попытке покритиковать Россию

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сбилась с мысли, перечисляя претензии Вашингтона к Москве. Видеозапись беседы в пятницу, 29 января, опубликована в Telegram-канале «РИА Новости: США».

Комментируя отношения президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но не закончила фразу.

«Я тут теряю мысль», — прервалась пресс-секретарь американского лидера.

В ходе пятничной беседы с журналистами Псаки рассказала о телефонном разговоре Байдена и Путина 26 января.

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

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