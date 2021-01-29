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Производство мяса и молока выросло в Сахалинской области в 2020 году

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За 2020 год в Сахалинской области выросло производство мяса и молока, а производство яиц незначительно сократилось. О состоянии сельского хозяйства в регионе рассказали в Сахалинстате.

По данным на 1 января 2021 года, мяса скота и птицы в области произведено 15,5 тыс. т, что выше показателя 2019 года на 19,6%. Молока надоено 48,3 тыс. т, что выше предыдущего года на 15,8%, уточняет ИА SakhalinMedia.

Производство яиц при этом незначительно сократилось и теперь составляет 142,3 млн штук. Это ниже уровня 2019-го на 0,1%.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий в регионе достигает 28,4 тыс. голов, из них коров — 12 тыс. Увеличение относительно предыдущего года составляет 6,3%. Поголовье свиней выросло на 0,9% и составило 48,8 тыс. голов.

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