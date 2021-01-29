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Три дорожных участка намерены отремонтировать в Магадане летом 2021 года

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В Магадане летом этого года планируется привести в порядок не менее трех участков дорожной сети. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализацию которого обсудили в мэрии.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе гордумы, в планах властей ремонт дороги от улицы Пролетарской до Карла Маркса, от улицы Гагарина до переулка Марчеканский и от Гагарина до Карла Маркса. В проект по поручению мэра также включат работы по освещению и обустройству тротуаров.

Стоимость ремонтных работ оценивается в 95 млн рублей. Еще 21,5 млн пойдет на создание искусственных неровностей и пешеходных переходов на отдельных участках.

Помимо этого планируется благоустроить улицу Майскую в поселке Снежный. По словам председателя гордумы, регионального координатора партийного проекта «Безопасные дороги» Сергея Смирнова, местные жители жаловались на эту дорогу неоднократно.

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