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Почти 100 детей-сирот переселят из аварийных домов в Тайшете в Приангарье

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В городе Тайшет Иркутской области до 1 августа планируется переселить из аварийных домов 98 детей-сирот. Прием заявлений на выдачу соответствующих сертификатов уже стартовал.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу региональных властей, граждане могут выбрать между сертификатом номиналом 1,602 млн рублей или уже готовым жильем площадью от 28 до 38 кв. м.

Всего на расселение предусмотрено 157 млн рублей. Указ подписан губернатором Игорем Козбевым.

По данным ИА IrkutskMedia, в 2015 году для выпускников детдомов в Тайшете построили дома, но в процессе эксплуатации вскрылись недочеты. Три блок-секции признали аварийными и подлежащими расселению.

После того как жители покинут дома, будет принято решение о сносе или ремонте.

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