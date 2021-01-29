Google признал ошибкой ограничения на гимн России в YouTube

Google признал ошибкой ограничения на гимн России. Сервис вдруг начал считать символ РФ авторской песней, сообщает телеканал «Известия». Запрос об авторских правах на гимн России направила Broadcast Music Inc — одна из организаций в США, занимающаяся защитой авторских прав в Сети. Любые ролики на YouTube с гимном попали под ограничение. В Google после разбирательства признали запрос несостоятельным. В Роскомнадзоре ограничения назвали «неприкрытым хамством».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.