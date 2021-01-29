Четыре человека погибли на заснеженной трассе в Красноярском крае

В Абаканском районе Красноярского края при столкновении двух легковых автомобилей погибли четыре человека, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла днем 29 января на 79-м км заснеженной трассы Канск – Абакан – Богучаны. По предварительным данным, 63-летний водитель «Лада Гранта» двигался со стороны поселка Абан в сторону села Долгий Мост, когда столкнулся с Toyota Camry, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате ДТП водитель «Лады», а также три его пассажирки в возрасте от 34 до 50 лет скончались на месте. Еще одна пассажирка получила различные травмы и была госпитализирована. Водителя иномарки и его пассажира медики осмотрели на месте, госпитализация им не понадобилась.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

27 января в Приморье в результате ДТП с участием автомобиля и грузового поезда скончался один человек, еще двое пострадали. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Lada Niva на регулируемом переезде при исправно работающей переездной сигнализации грубо нарушил ПДД, в результате чего столкнулся с вагоном проходящего грузового поезда.