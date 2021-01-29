Игорь Ларионов станет главным тренером сборной России по хоккею. Наставник будет руководить первой командой на турнире в Швеции, сообщает телеканал «Известия». Под началом Ларионова сборная РФ побеждала на Кубке Карьяла. В турнирной таблице наша команда сейчас занимает первое место. Третий этап Евротура пройдет в Швеции с 11 по 14 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.