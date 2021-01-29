Светлана Баланова возглавила «Национальную Медиа Группу». Ранее Светлана Баланова работала в «Газпром-Медиа Холдинге». Также медиаменеджер 8 лет возглавляла IT-компанию IBS, сообщает телеканал «Известия». НМГ — крупнейший частный медиахолдинг в России, который управляет 39 активами в производстве информационного и развлекательного контента. Холдинг лидирует по аудитории в РФ с общей долей смотрения 26%. Среди ключевых дочек НМГ: РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, каналы Домашний, Че, МИЦ «Известия» и газета «Спорт-Экспресс». Группа владеет пакетом акций «Первого канала». С сентября 2020 НМГ — оператор сервиса Netflix в России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.