Россия в январе увеличила добычу нефти

Россия увеличила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. После смягчения условий в январе показатели выросли на 1,1%. Документ позволяет участникам увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает телеканал «Известия». На Россию в квоте приходится четверть — 125 тыс. б/с. Соглашением участники ОПЕК+ восстанавливают спад 2020 года. Сейчас среднесуточная добыча нефти в РФ на уровне 10,17 млн б/с.

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