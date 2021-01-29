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Водителю в Приамурье вынесли приговор за гибель пассажирки в пьяном ДТП

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Зейский районный суд Амурской области вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и попал в ДТП. В салоне при этом находились двое пассажиров.

Как сообщает региональная прокуратура, 9 октября 2020 года мужчина потерял управление над автомобилем по дороге от села Ивановка. Машина съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет, уточняет Амурская Служба Новостей.

В результате ДТП 50-летняя пассажирка получила различные травмы, от которых скончалась на месте. Сам водитель и его другая пассажирка также пострадали и были госпитализированы.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года и пять месяцев.

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