Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube

Американская компания Google LLC признала необоснованным наложение ограничения на распространение государственного гимна России в YouTube. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга в пятницу, 29 января.

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — заявили в пресс-службе компании.

В Google отметили, что система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями.

Таким образом, все новые видео, которые публикуются на видеохостинге, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, система заявляет права на ролики от имени правообладателя.

Ранее в этот день Роскомнадзор направил в Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Пользователи видеосервиса стали массово жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть гимн России. Сам видеохостинг утверждал, что видеохостинг утверждает, что правами на российский гимн якобы обладает американская компания Broadcast Music Inc.

Похожая проблема произошла и с песнями «Священная война» и «День Победы», которые якобы принадлежат американской The Orchard Music, сообщал телеканал «360».

Согласно российскому законодательству, текст и мелодия гимна России не облагаются авторским правом, так как они являются государственными символами страны.