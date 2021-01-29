Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Названа дата прощания с Лановым
Интернет
Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube
Мир
Кравчук заявил о недопустимости обмена удерживаемых лиц в Донбассе на частном уровне
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Мир
Лукашенко рассказал о подготовке провокации с покушением на депутатов в день инаугурации
Общество
Пострадавшая в ДТП замминистра культуры Алтайского края скончалась
Мир
Пиротехники МЧС РФ обнаружили в Карабахе около 15,5 тыс. боеприпасов
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от запада
Общество
Адвокат рассказал о работе Ефремова в швейном цехе колонии

Google признала необоснованными ограничения на гимн России в YouTube

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Google LLC признала необоснованным наложение ограничения на распространение государственного гимна России в YouTube. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга в пятницу, 29 января.

«Если взять и закрыть YouTube, мы многих лишим заработка»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах совещания с президентом и ограничениях в период пандемии

«Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованна и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил», — заявили в пресс-службе компании.

В Google отметили, что система Content-ID помогает правообладателям идентифицировать свои материалы на YouTube и управлять ими. В ней хранятся цифровые отпечатки — образцы контента, загруженные правообладателями.

Таким образом, все новые видео, которые публикуются на видеохостинге, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, система заявляет права на ролики от имени правообладателя.

Ранее в этот день Роскомнадзор направил в Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Пользователи видеосервиса стали массово жаловаться на монетизацию у блогеров на видеороликах, где есть гимн России. Сам видеохостинг утверждал, что видеохостинг утверждает, что правами на российский гимн якобы обладает американская компания Broadcast Music Inc.

Похожая проблема произошла и с песнями «Священная война» и «День Победы», которые якобы принадлежат американской The Orchard Music, сообщал телеканал «360».

Согласно российскому законодательству, текст и мелодия гимна России не облагаются авторским правом, так как они являются государственными символами страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021