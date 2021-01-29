Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Путин направил телеграмму с соболезнованиями семье Василия Ланового
Мир
В Крыму ответили на слова Зеленского о «возвращении» полуострова
Мир
Китай запустил вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли
Общество
В Минобрнауки назвали дату возвращения вузов к очному обучению
Общество
В Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19
Мир
В Белом доме раскрыли подробности разговора Байдена с Путиным
Мир
Антонов призвал США прекратить беспочвенные обвинения в адрес РФ по химоружию
Мир
Скончался нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Мир
В Японии самолет при посадке выкатился за пределы полосы

Китай запустил вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает агентство Xinhua.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:47 по местному времени (07:47 мск). При запуске была задействована ракета-носитель «Чанчжэн-4С». Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 359-й полет.

Аппараты будут использованы для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

В 2018 году Китай запустил первый спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-5» с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Он стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.

Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

В том же году Китай заявил, что планирует в течение нескольких лет разработать первую ракету с многоразовой первой ступенью на советском двигателе. Прототипом новой ракеты станет ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение грузов на орбиту высотой 700 км.

До сих пор многоразовая первая ступень использовалась только на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021