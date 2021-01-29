Китай запустил вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту вторую группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-31». Об этом в пятницу, 29 января, сообщает агентство Xinhua.

Запуск спутников состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:47 по местному времени (07:47 мск). При запуске была задействована ракета-носитель «Чанчжэн-4С». Уточняется, что для ракет-носителей этой серии это был 359-й полет.

Аппараты будут использованы для изучения электромагнитных полей и проведения других технических экспериментов.

В 2018 году Китай запустил первый спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-5» с аппаратурой гиперспектральной визуализации. Он стал частью проекта по наблюдению с высокой степенью разрешения за поверхностью Земли.

Спутник был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-4С» с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

В том же году Китай заявил, что планирует в течение нескольких лет разработать первую ракету с многоразовой первой ступенью на советском двигателе. Прототипом новой ракеты станет ракета-носитель среднего класса Long March 8, рассчитанная на выведение грузов на орбиту высотой 700 км.

До сих пор многоразовая первая ступень использовалась только на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса.