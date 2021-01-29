В Польше тысячи людей вышли на акции против закона о запрете абортов

В Польше тысячи людей вышли на акции протестов. В стране вступил в силу закон о запрете абортов. Решение властей вызвало демонстрации по всей стране, передает телеканал «Известия». Несколько человек арестовали — они ворвались во двор Трибунала. По новому закону женщина может прервать беременность только в случае угрозы жизни, при патологии плода. Участники акций уверены, что власти толкают девушек на подпольные аборты.

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