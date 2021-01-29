Букингемский дворец ищет менеджера для развития соцсетей. Специалисту обещают около 2,8 млн рублей в год. Вакансия размещена на сайте королевского двора, передает телеканал «Известия». Заявки от кандидатов принимают до 7 февраля. Сотрудник будет участвовать в развитии коммуникаций. От кандидата требуются навыки фотографирования. Обязателен опыт работы редактором соцсетей.

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