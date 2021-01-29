В России удвоилось количество судебных дел из-за утечки данных

В России число судебных дел из-за утечки данных удвоилось. Информацию сервиса DLBI изучили «Известия». Чаще под следствие попадают сотрудники операторов связи. Средний срок расследования составляет около одного года, сообщает телеканал «Известия». Суд ограничил доступ к 777 интернет-страницам. На порталах продавали персональные данные.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.