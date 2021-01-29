Аналитики констатировали увеличение поставок смартфонов в мире

Мировой рынок смартфонов в четвертом квартале вернулся к росту, в октябре–декабре поставки увеличились на 4,3% относительно аналогичного периода 2019 года и достигли 385,9 млн единиц, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC), передает телеканал «Известия».

Правда в целом продажи гаджетов в прошлом году упали на 5,9%.

Самыми популярными являются смартфоны компании Apple. На втором месте продукция южнокорейского гиганта Samsung. Китайская Xiaomi завершила квартал на третьей позиции.

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