Байден отменил реформу Трампа в сфере здравоохранения

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив реформы своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья, передает телеканал «Известия».

Речь идет в том числе об отмененном предыдущей администрацией США льготном медицинском страховании и медицинском обслуживании для пожилых.

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