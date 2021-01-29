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Байден отменил реформу Трампа в сфере здравоохранения

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Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив реформы своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа в сфере страховой медицины и женского здоровья, передает телеканал «Известия».

Речь идет в том числе об отмененном предыдущей администрацией США льготном медицинском страховании и медицинском обслуживании для пожилых.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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