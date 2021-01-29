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Российский космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС

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Съемки документального фильма «Исследователи космоса. Опыт МКС» в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли космонавтов. Об этом рассказал находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

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Он отметил, что в отличие от Земли, на МКС можно поставить камеру на потолок и она не будет мешать передвижениям экипажа. Еще одна особенность съемок в космосе — возможность сделать только один дубль из-за напряженного графика работы космонавтов, передает «РИА Новости».

Космонавт пояснил, что задача документального сериала и выбранного формата съемки — перенести зрителя на станцию и дать прочувствовать жизнь космонавтов.

«В съемочный день астронавты, ответственные за установку камеры, приходили в российский сегмент Международной космической станции и, в зависимости от сценария, вместе с членами российского экипажа устанавливали камеру виртуальной реальности, специально сделанную для съемок на МКС. После установки и включения камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи», — рассказал Кудь-Сверчков.

По его словам, использование технологий 3D и создание эффекта присутствия дает возможность виртуально увидеть станцию глазами космонавта.

«Имеет значение и то, что проект ISS Experience – международный. И взрослые, и, что даже важнее, дети в России и по всему миру смогут почувствовать себя космонавтами, не отправляясь в космический полет», — рассказал космонавт.

Он добавил, что за прошедшие съемочные дни отснято проведение трех экспериментов и сюжет о 3D-биопринтере, благодаря которому в перспективе можно будет выращивать человеческие органы и ткани или, например, мясо для пищи.

Кудь-Сверчков добавил, что съемки планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что совместно с канадской компанией Felix Paul Studios начал съемки документального сериала в формате виртуальной реальности на борту Международной космической станции – «Исследователи космоса. Опыт МКС». В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции, российский космонавт Сергей Рыжиков и бортинженер Кудь-Сверчков.

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