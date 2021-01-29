Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Василий Лановой скончался
Мир
Россия возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля
Мир
Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии
Мир
Португалия ограничит поездки своих граждан за границу на две недели
Мир
В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2
Мир
В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову
Мир
Вышедший из правящей коалиции Италии Ренци не поддержал Конте
Мир
В Баку сошел оползень и засыпал дорогу
Мир
В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

В Дагестане мужчина пожарил шашлык на Вечном огне

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пожарил шашлык на Вечном огне. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил РЕН ТВ.

Ранее 28 января в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором местный житель жарит шашлыки на Вечном огне в городском парке, в котором установлен мемориал воинам, и раздает советы, как правильно готовить блюдо, пишет «Москва 24». В настоящее время человек с видео найден. Мужчину доставили в отдел полиции и в отношении него составили протокол о нарушении. Ему грозит административный штраф в 2,5 тыс. рублей или административный арест за хулиганство.

«Попался я на Вечном огне. Пожарил мясо», — заявил задержанный, который таким образом попытался оправдать свой поступок.

Мужчина пообещал, что «больше так не будет», а произошедшее назвал «случайностью».

Ранее 28 января сообщалось, что вандалы разбили памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. По факту вандализма проводится доследственная проверка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021