В Дагестане мужчина пожарил шашлык на Вечном огне

Полицейские в Дагестане задержали мужчину, который пожарил шашлык на Вечном огне. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил РЕН ТВ.

Ранее 28 января в соцсетях опубликовали видеоролик, на котором местный житель жарит шашлыки на Вечном огне в городском парке, в котором установлен мемориал воинам, и раздает советы, как правильно готовить блюдо, пишет «Москва 24». В настоящее время человек с видео найден. Мужчину доставили в отдел полиции и в отношении него составили протокол о нарушении. Ему грозит административный штраф в 2,5 тыс. рублей или административный арест за хулиганство.

«Попался я на Вечном огне. Пожарил мясо», — заявил задержанный, который таким образом попытался оправдать свой поступок.

Мужчина пообещал, что «больше так не будет», а произошедшее назвал «случайностью».

Ранее 28 января сообщалось, что вандалы разбили памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. По факту вандализма проводится доследственная проверка.