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В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

В США шесть человек погибли при утечке жидкого азота на птицефабрике

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Шесть человек погибли и несколько пострадали при утечке жидкого азота на птицефабрике в американском штате Джорджия. Об этом сообщил местный телеканал WSBTV в четверг, 28 января.

Инцидент произошел в городе Гейнсвилл на предприятии Prime Pak Foods. Десять человек были доставлены в ближайшую больницу, где один из них скончался. По словам представителей системы здравоохранения Северо-Восточной Джорджии, трое из находящихся в больнице остаются в критическом состоянии, а пятеро — в удовлетворительном.

Также отмечается, что среди пострадавших трое пожарных Гейнсвилля и один пожарный из округа Холл. В полиции добавили, что сейчас мемориальный парк-драйв перекрыт от Браунс-Бридж-роуд до шоссе Атланта. Правоохранители призвали жителей избегать этого района.

В сентябре 2020 года в Риге на территории рыбоперерабатывающего предприятия Karavela произошла утечка аммиака. Утечка произошла во время плановых ремонтных работ. В воздух попало около 50 кг газообразного аммиака.

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