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Число судебных дел из-за утечек данных удвоилось

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Количество судебных дел, связанных с хищениями данных, за последний год выросло в два раза как минимум до 100 инцидентов, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI (есть у «Известий»). Лидирующую позицию заняли обвинения против сотрудников операторов и салонов сотовой связи: их доля выросла с 44% от общего числа таких инцидентов в 2019 году до 67% в 2020-м.

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При этом общее число переданных в суд дел по продаже данных из госведомств осталось на прежнем уровне, из банков — выросло на 30%, из коммерческих организаций — увеличилось в два раза, а из операторов связи — втрое.

«Даже с учетом задержки, необходимой для розыска и следствия, количество дел не соответствует числу предложений о продаже данных на черном рынке. Только по сайтам и форумам даркнета можно говорить более чем о 50 постоянно действующих российских магазинах пробива, на каждый из которых работают десятки инсайдеров в различных структурах. При этом ни один такой магазин не прекратил в прошлом году работу», — рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Скомпрометированные данные затем могут использоваться для кражи денег с использованием методов социальной инженерии. По оценкам ЦБ, каждый второй россиянин сталкивался с такого рода мошенничествами, писали ранее «Известия».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Область подозрения: число судебных дел из-за утечек данных удвоилось

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