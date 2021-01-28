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Главе СКР доложили о ходе дела обманувших ветеранов мошенниках

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Главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования дела мошенников, обманывавших ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов труда. Об этом сообщается в четверг, 28 января, на сайте СК РФ.

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«В рамках рабочей поездки в город Санкт-Петербург председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по ряду актуальных вопросов. Председателю на совещании доложено о ходе расследования уголовного дела в отношении участников организованной группы, которые обманным путем получали право на жилые помещения ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов труда», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее были осуждены шесть соучастников, признанные виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») и приговорены к лишению свободы на разные сроки.

Фигуранты дела полностью признали свою вину, а также возместили ущерб потерпевшим на общую сумму более 15 млн рублей. На имущество осужденных, стоимостью более 53 млн рублей, был наложен арест.

Кроме этого, следователями было оказано содействие потерпевшим, в результате чего некоторые вернули право на жилье на основании решений суда.

При этом в СК России продолжается расследование других аналогичных преступлений, совершенных вышеуказанной группой в 2014–2019 годах. На сегодняшний день есть доказательства причастности восьми лиц к совершению еще 15 преступлений в отношении 19 граждан.

По данным эпизодам удалось добиться возмещения ущерба более чем на 35 млн рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 20 млн рублей.

«Председатель СК России поручил оперативно завершить расследование. Он положительно оценил работу следователей, подчеркнув необходимость дальнейшей поддержки потерпевших в вопросе восстановления их нарушенных прав», — добавили в ведомстве.

Летом прошлого года в Красноярске суд признал экс-чиновницу виновной в мошенничестве с подарками ветеранам ВОВ, фигурантку приговорили к трем годам лишения свободы условно. Женщина полностью признала свою вину.

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