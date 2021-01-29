Организация теннисного турнира «Большого шлема» Australian Open-2021, стартующего 8 февраля, вызывает много негативных откликов. В соцсетях десятки игроков жалуются на слишком жесткие условия изоляции — часть спортсменов (около 70) вынуждены сидеть две недели взаперти без возможности тренироваться, сдавая по несколько отрицательных тестов на коронавирус подряд.

Не зря Карл Маркс говорил, что «Бытие определяет сознание». Сидя в Москве и имея возможность открыть окно, пойти погулять, мне легко рассуждать на эту тему. Но есть много «но».

Я хорошо знаю одну из трех гостиниц, где сейчас проживают теннисисты. В ней я останавливался больше десяти раз, когда приезжал на Australian Open. У нее есть один серьезный недостаток — там не открываются окна. Плюс она отнюдь не новая, элемент затхлости присутствует. Номера не самые большие. Но я всякий раз выбирал ее, потому что она была логистически удобна. Оттуда можно было дойти пешком до всех кортов или доехать на специальных автобусах.

А вот сидеть в ней 24 часа в сутки в течение двух недель — не лучшее решение. Особенно для спортсменов, которые привыкли постоянно двигаться. Не хватает бытовых деталей. Условно, теннисистам порой приходится есть холодную еду. Пока ее доставят на 20-й или 30-й этаж, пройдя все проверки, она уже остывает. Можно было предвидеть эту ситуацию и приобрести микроволновки. Но этого сделано не было.

Но есть и вторая сторона. Как вы знаете, в Австралии очень мало заразившихся коронавирусом (в январе в среднем заболевает не более 30 человек в день). Но это обусловлено очень жестким локдауном. Людям нельзя переезжать из одного штата в другой, практически нельзя выходить из дома. Причем эти правила действуют достаточно давно. То есть, жители Австралии заплатили высокую цену, чтобы избежать риска распространения нового вируса. И, конечно, они не хотят, чтобы его привезли им из других стран. А на Australian Open пребывает около тысячи человек. Риск 100%. И его привезли (по несколько игроков и тренеров заразились коронавирусом). Поэтому можно сказать, что австралийцы сделали все правильно.

И самое важное. Что лучше для теннисистов: выступать на серии австралийских турниров, включая Australian Open или их пропустить? Тут ответ очевиден — естественно играть. Во-первых, ты находишься в игровом ритме, во-вторых, зарабатываешь хорошие деньги. Не стоит забывать, что речь идет о профессиональных спортсменах, чей заработок напрямую зависит от результатов. Я не беру топов, которые могу жить безбедно, даже если перестанут выступать в туре. А остальные живут на призовые и жировая прослойка игроков, не входящих в топ-40, топ-50 — очень маленькая. Если они год не поиграют, то не смогут спокойно смотреть в свое теннисное будущее. Ведь надо платить за переезды, тренерам. Это не как в футболе — сидишь на скамейке запасных, но получаешь зарплату в полном объеме. У теннисистов работа сдельная. С этой точки зрения, проведение австралийских турниров — это счастье.

Плюс организаторы Australian Open-2021 большие молодцы, если сравнивать их с другими турнирами «Большого шлема» в период пандемии. Они заплатили за все. За переезд, три раза в день кормят всех участников, оплачивают гостиницы. Так что помимо призовых у них масса других расходов.

Еще не стоит забывать, что все жёсткие меры — это меры правительства штата Виктория, где все это происходит. Я читал все правила. Там было четко прописано, что если в самолете кто-то заражен, то этот случай попадает на рассмотрение медицинских властей штата. Они выясняют, контактировал ли ты с зараженным, насколько далеко был от него в салоне самолета. А какое будет решение властей — нигде не прописано. Так что никто не обманывал теннисистов. Это важный момент, на котором все пытались играть: «нас обманули, если я бы знал, что так будет, то не поехал бы». Каждый спортсмен знал, что в случае такой ситуации твоя судьба будет в руках штата Виктория.

Конечно, все эти обстоятельства наложат свой отпечаток на результаты. Условия будут неравными между теми, кто сидит в заточении, и теми, кто имеет возможность тренироваться. Второй категории вообще жаловаться нельзя. Для попавших на карантинные меры первая половина сезона будет крайне тяжелой. Получается, что вся предсезонная подготовка пошла коту под хвост. Хотя я не знаю фамилии тех, кто сел на карантин. Возможно, там люди, которые и не претендовали на выход в третий круг. А возможно, речь идет об игроках, способных попасть во вторую неделю.

Автор — заслуженный тренер России, многолетний наставник экс-восьмой ракетки мира Михаила Южного

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