Подведены итоги олимпиады по программированию «Когнитивные технологии»

Подведены итоги первой в этом году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии». Как сообщается в поступившем в «Известия» 28 января пресс-релизе, в заключительном этапе приняло участие 384 ученика с 8-го по 11-й класс из России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Олимпиада проходила в онлайн-формате с использованием системы прокторинга, ее соорганизаторами выступили МФТИ и НИТУ «МИСиС» совместно с компанией Cognitive Technologies. Перед участниками стояла задача выполнить восемь заданий в течение четырех часов. За каждую из них можно было набрать полный балл (100) или частичный, если решение не проходило проверку на некоторых тестах.

Набрать более 500 баллов смогли только шесть участников. Абсолютную победу одержал 11-классник из Москвы Родион Ч., его результат составил 568 баллов из 800 возможных.

По итогам олимпиады дипломы первой степени получили 28 участников, еще 64 достались дипломы второй и третьей степеней. Мероприятие состоит в перечне, утвержденном Минобрнауки России, и является олимпиадой второго уровня. Ее победители и призеры получают преимущество при поступлении в высшее учебное заведение.

По мнению директора по дистанционным программам МФТИ Алексея Малеева, открытая олимпиада школьников по программированию «Когнитивные технологии» является одной из наиболее авторитетных по информатике.

«Ученик не только пробует свои силы, демонстрирует знания, а также получает шанс добиться преимуществ при поступлении в хороший вуз. Являясь соперниками в ходе олимпиады, ребята соревнуются друг с другом, но после они обсуждают задания, так что эти мероприятия становятся еще и сплачивающим фактором, а это очень важно в такие непростые времена», — отметил Алексей Малеев.