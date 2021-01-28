Эксперт рассказал, как американцы используют захваченный «Панцирь-С1Э»

Американцы досконально изучат захваченный в Ливии образец зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1Э», рассказал «Известиям» 28 января главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Захваченный силами «правительства национального согласия» Ливии ЗРПК «Панцирь-С1Э» тайно переправили на американскую базу в Германии в июне прошлого года, пишет The Times. Но о транспортировке стало известно только сейчас.

«Панцирь-С1» — относительно новая система вооружения, которая находится на вооружении российской армии с 2012 года. Специалисты ценят комплекс за высокую мобильность и универсальность. За время службы в различных странах было сбито более 100 дронов, а также как минимум один пилотируемый истребитель, пишет издание Military Watch Magazine.

Считается, что во многом именно благодаря «Панцирю-С1» авиационная база «Хмеймим» в Сирии до сих пор не была уничтожена, несмотря на то что у боевиков в регионе есть боевые дроны, рассказал Дмитрий Корнев.

По его словам, экспортный вариант «Панциря-С1Э» довольно хорошо известен в мире, потому что поставляется в разные страны, среди которых ОАЭ, Ирак, Иран, Сирия, Ливия и другие. Комплекс не раз представляли на выставках.

Однако полученный образец дает уникальную возможность полностью разобрать машину и найти ее уязвимые места, которые затем можно будет использовать в бою.

«Американцев может заинтересовать уровень технологий, изготовление узлов и деталей. Такие вещи на выставке или даже на базе дружественных ОАЭ американские специалисты не смогут достаточно изучить, например разобрать неразборные блоки. Получив реальный образец, вы можете его полностью разобрать», — сказал военный специалист.

При этом военных может заинтересовать даже не радиолокатор «Панциря-С1Э», а второстепенные узлы, выведение которых из строя приведет к тому, что техника не сможет работать. Например, система обогрева или кондиционирования, отметил Корнев.

При этом трудно себе представить, что американцы воспользуются уязвимостями самостоятельно, потому что столкновение между военными США и России рискует стать последним в истории человечества.

С другой стороны, полагает Корнев, американцы могут поделиться данными о «Панцире-С1Э» со своими союзниками по НАТО, например Турцией, с которой у России в последние годы довольно напряженные отношения. Кроме того, если у «Панциря-С1Э» обнаружат неизвестные ранее уязвимости, их могут озвучить, чтобы навредить его имиджу на экспортном рынке вооружений.

Эксперт уверен, что захваченный ЗРПК не станет непоправимым ударом для обороноспособности России. Те «Панцири», которые сейчас получают ВКС России, заметно отличаются. У них другой радиолокатор и другая электронная начинка, заключил главный редактор сайта MilitaryRussia.ru.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» на одном шасси содержит систему обнаружения воздушных целей, их отслеживание с помощью радиолокатора, наведение на них зенитных ракет и стрельбу из артиллерийских высокоскоростных автоматов. Считается, что «Панцирь-С1Э» высоко эффективен против беспилотников, малых дронов и управляемых боеприпасов.