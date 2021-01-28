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Свыше 100 объектов медицины отремонтируют в Волгоградской области

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В 2021 году на финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения планируют направить больше 2 млрд рублей в Волгоградской области. Ремонт пройдет в 118 учреждениях.

По словам губернатора Владимира Владимирова, часть средств будет получена из федерального бюджета, на данный момент ведутся переговоры с правительством РФ. Помимо капитального ремонта в существующих учреждениях, планируется построить 29 новых объектов. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Владимиров призвал держать на контроле мероприятия по модернизации системы здравоохранения, в том числе проектирование для строительства объектов.

Ранее сообщалось, что Башкортостан планирует присоединиться к программе модернизации первичного звена медицины и привлечь более 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.

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