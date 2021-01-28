Вступил в силу закон о поддержке IT-сферы

В России усилили поддержку сектора высоких технологий. 28 января вступил в силу закон о «регуляторных песочницах», сообщает телеканал «Известия». Вводятся экспериментальные правовые режимы в IT-сфере. Технологии искусственного интеллекта смогут опробовать там, где раньше это было запрещено. Новый закон должен ускорить внедрение инноваций в жизнь.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.