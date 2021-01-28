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Выезд транспорта на лыжную трассу в Петропавловске-Камчатском запретят

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В Петропавловске-Камчатском планируют запретить выезд автомобилей на «лыжню здоровья». Популярную трассу сделают доступной только для лыжников. Вопрос об ограничении въезда поручил проработать глава городской администрации Константин Брызгин.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на администрацию городского округа, «лыжня здоровья», которая находится в черте города, долгие годы остается популярным лыжным маршрутом для жителей и гостей Петропавловска-Камчатского. Однако автовладельцы разрушают трассу, поскольку повреждения от колес автомобилей сложно исправить.

Работа по введению ограничений уже началась. Встречи проведены с представителями общественных организаций и руководителями спортивной базы «Лесная», достигнуты договоренности о возможных вариантах перекрытия проезда автомобилей к лыжне.

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