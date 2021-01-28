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Tesla обновила электрокар Model S

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Американская компания Tesla обновила лифтбек Model S. Об этом 28 января сообщает Autonews.

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Отмечается, что основные перемены произошли в салоне машины. Обновленный электрокар получил 17-дюймовый дисплей. Благодаря мощному бортовому компьютеру на экране можно поиграть в большинство современных игр.

Также автомобиль получил новую 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и руль в виде штурвала самолета. Включить подворотники можно с помощью нажатия на специальные кнопки. Кроме того, Model S получила особую подсветку салона и панорамную крышу.

Автомобиль оснащен 1020-сильной электрической силовой установкой. Разгон от 0 до 100 км/ч не превышает 2 с. Максимальная скорость составляет 322 км/ч. Запас хода модели составляет 1020 км.

26 ноября сообщалось, что новый электрический грузовой автомобиль Tesla Semi сможет преодолевать до 1 тыс. км без подзарядки аккумуляторов.

Столь рекордного запаса хода получится достичь за счет модернизированных аккумуляторов и новых технологий Tesla. Ранее заявленный запас хода составлял 800 км.

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