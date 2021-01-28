Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

Мужчина пострадал после нападения крокодила в Австралии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

44-летний мужчина стал жертвой нападения гребнистого крокодила в озере парка Barron River на северо-восточном побережье Австралии. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Brisbane Times.

По информации газеты, инцидент произошел около 11.00 по местному времени (4.00 мск). Хищник напал на мужчину, который плавал недалеко от берега, схватив его за голову. Пострадавший сумел разжать челюсти животного и выбраться на берег. Отдыхавшие рядом люди оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.

По данным службы скорой помощи штата Квинсленд, мужчина получил травмы головы и руки средней тяжести.

Парк и его окрестности на данный момент закрыты для посещения, отдыхающих призвали проявлять осторожность и следовать рекомендациям властей. Рейнджеры местного департамента окружающей среды начали операцию по поиску и отлову рептилии.

В июле 2020 года юноша 18 лет погиб при нападении крокодила в индийском штате Уттар-Прадеш, когда переплывал реку после индуистского ритуала (хома). Крокодил затащил юношу на глубину. Тело погибшего нашли только на следующий день ниже по течению.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021