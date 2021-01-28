Мужчина пострадал после нападения крокодила в Австралии

44-летний мужчина стал жертвой нападения гребнистого крокодила в озере парка Barron River на северо-восточном побережье Австралии. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Brisbane Times.

По информации газеты, инцидент произошел около 11.00 по местному времени (4.00 мск). Хищник напал на мужчину, который плавал недалеко от берега, схватив его за голову. Пострадавший сумел разжать челюсти животного и выбраться на берег. Отдыхавшие рядом люди оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.

По данным службы скорой помощи штата Квинсленд, мужчина получил травмы головы и руки средней тяжести.

Парк и его окрестности на данный момент закрыты для посещения, отдыхающих призвали проявлять осторожность и следовать рекомендациям властей. Рейнджеры местного департамента окружающей среды начали операцию по поиску и отлову рептилии.

В июле 2020 года юноша 18 лет погиб при нападении крокодила в индийском штате Уттар-Прадеш, когда переплывал реку после индуистского ритуала (хома). Крокодил затащил юношу на глубину. Тело погибшего нашли только на следующий день ниже по течению.