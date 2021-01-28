В США составили рейтинг лучших музыкальных стриминговых сервисов

Американское издание Business Insider составило рейтинг лучших музыкальных стриминговых сервисов. Топ-5 по результатам исследования опубликован в четверг, 28 января.

Первое место досталось Spotify — его назвали лучшим сервисом потоковой передачи музыки. Помимо огромного количества музыкального и аудиоконтента сервис предлагает поддержку приложений на большинстве современных гаджетов. Специалисты отметили приличное качество звука, доступность бесплатной версии (с рекламой), а также совместные плейлисты и групповое прослушивание. Особо отмечается, что сервисом можно пользоваться неограниченное время без подписки.

Второе место рейтинга эксперты отдали сервису Apple Music. Его признали лучшим для устройств Apple. Кроме того, есть приложения сервиса даже для Android. Он предлагает огромный выбор контента, радио, отобранные плейлисты и трехмесячную бесплатную пробную версию. Специалисты отмечают, что сервис работает с уже существующей библиотекой iTunes. Также в коллекции Apple Music — 70 млн песен.

Apple Music отлично интегрируется с Siri и Apple Watch и воспроизводится на HomePod. Подписка стоит $10 в месяц за одну учетную запись.

Лучшим сервисом для придирчивых ценителей музыки назвали Tidal. Приложение доступно на различных платформах, сервис предлагает видеоклипы и лучшее качество звука, чем большинство потоковых сервисов. У Tidal отсутствует бесплатная версия, ряд функций, а тариф Hi-Fi дорогой — $20 за одну учетную запись и $30 за семейный тариф с поддержкой шести человек. Стоимость Tidal Premium начинается с $10 в месяц за одну учетную запись, и есть семейный план за $15 в месяц с поддержкой шести человек. Вариант Student Premium доступен за $5 в месяц, тарифом Student HiFi обойдется в $10 в месяц.

Четвертая строчка досталась Amazon Music Unlimited. По словам экспертов, для участников Amazon Prime лучшим музыкальным сервисом будет Amazon Music Unlimited. Он доступен на различных платформах, имеет обширную библиотеку и интегрируется с Alexa. Кроме того, предлагает скидки для подписчиков Prime или владельцев Echo. Кроме музыки другого звукового контента на платформе нет. Если пользователь уже использует продукты Amazon, то сможет получить небольшую скидку. Так, Amazon Music Unlimited обходится в $10 в месяц, но подписчики Amazon Prime могут платить ежемесячную абонентскую плату размером $8 или годовую плату в размере $79. У Amazon также доступны семейный тариф и прослушивание на устройстве Amazon Echo Dot за $4 в месяц. Пользователям доступна бесплатная 30-дневная пробная версия Music Unlimited.

Замыкает пятерку рейтинга YouTube Music — он признан лучшим для пользователей Google. В нем большое собрание аудиофайлов, он интегрируется с другими приложениями и сервисами Google, включая Google Assistant. Доступна бесплатная версия. YouTube Music доступен на платформах Android, iOS и в Сети. Эксперты уточняют, что приложение не интегрируется с голосовым помощником Alexa, но поддерживает Siri. Сервис предлагает пользователям бесплатную версию с рекламой. Без рекламы тариф обойдется в $10 в месяц для одной учетной записи. Есть также студенческий тариф в $5, а также семейный за $15 для шести человек, отмечает телеканал «360».

2 декабря сообщалось, что стриминговый сервис Spotify подвел итоги рейтинга музыкальных предпочтений российских пользователей с августа по ноябрь 2020 года. В лидерах — хип-хоп и музыка для расслабления. Среди плейлистов предпочтение чаще отдавали подборке «Спокойствие! Только спокойствие!». Сбор данных производился сервисом Spotify с момента запуска в России 15 июля 2020 по ноябрь 2020 года.