Два компонента «ЭпиВакКорона» уже получили более 2,6 тыс. добровольцев
Две дозы вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили уже более 2,6 тыс. добровольцев, участвующих в пострегистрационных испытаниях препарата, передает телеканал «Известия».
Среди добровольцев 130 человек старше 60 лет. Отмечается, что «ЭпиВакКорона» переносится хорошо.
Вакцина от коронавируса Центра Чумакова поступит в оборот в ближайшие месяцы.
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