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Amazon и SpaceX не могут поделить космос

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос поссорились из-за конкурирующих проектов широкополосного спутникового интернета.

Как сообщает телеканал «Известия», конфликт начался, когда Маск попросил Федеральную комиссию по связи (FCC) позволить SpaceX переместить некоторые спутники Starlink с на более низкую орбиту, чем та, что планировалась изначально.

Компания Amazon отреагировала на это резко, заявив, что такая высота помешает ее запланированной спутниковой группировке Kuiper Systems.

В свою очередь, Маск возмутился тем, что у Amazon пока нет ни одного объекта, в то время как SpaceX вывела на орбиту более тысячи аппаратов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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