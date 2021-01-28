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В Польше власти опубликовали запрет на аборт по причине патологии плода

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Польское правительство в среду, 27 января, опубликовало в «Официальном вестнике» решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.

Решение КС Польши было принято еще 22 октября 2020 года. Однако власти республики откладывали публикацию. Они заявляли, что им необходимо получить письменное обоснование, которое было напечатало 27 января.

Не ваше тело: как закон об абортах влияет на контакты Польши и ЕС
Уже больше месяца в республике проходят акции протеста

В документе указано, что «человек с момента зачатия имеет право на жизнь», что гарантируется конституцией Польши. Теперь аборт в республике можно сделать только в случае угрозы жизни и здоровья матери, а также в случае если ребенок был зачат в результате сексуального насилия над женщиной или инцеста.

Вслед за оглашением обоснования суда на улицах польских городов возобновились массовые акции протеста. Сотни протестующих вышли к зданию Конституционного суда в Варшаве. При этом из-за пандемии коронавируса массовые собрания в стране запрещены.

Организаторы протестов требуют не только предоставить женщинам права на аборты по собственному желанию, но и отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.

В конце ноября в Польше прошла серия протестов против запрета абортов. На митинг в Варшаве вышло около 100 тыс. человек.

Кампания за полный запрет абортов набирает обороты в Польше с 2016 года.

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