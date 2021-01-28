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Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом

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На чемпионате Москвы по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова установила лучший результат сезона в мире. Об этом в среду, 27 января, сообщает ТАСС.

Спортсменка взяла высоту 4 метра 80 см. Прежний лучший результат сезона также принадлежал ей, 16 января на Кубке главы Чувашии в Новочебоксарске она прыгнула на 4,75 м.

29-летняя легкоатлетка — чемпионка мира и Европы, дважды чемпионка Европы в помещении. Личным рекордом Сидоровой является высота 4,95 см.

Главными стартами зимнего сезона для российских спортсменов являются чемпионат страны, который пройдет с 15 по 17 февраля в Москве, и чемпионат Европы в помещении в польском городе Торунь (5-7 марта).

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